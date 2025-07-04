СБУ виявила китайські компоненти у російських дронах, що атакували Київ

СБУ повідомила про це на офіційному сайті.

У ніч на 4 липня Служба безпеки України виявила китайські компоненти у дронах, які Росія використала для атаки на Київ. Це підтверджується маркуванням виробника на деталях безпілотників.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті СБУ, китайські елементи були знайдені у дроні “Герань”, що є російською версією безпілотника “Шахед”. Виробником цих компонентів є компанія “Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd”.

Ця компанія спеціалізується на виготовленні деталей з точною обробкою для різних галузей машинобудування. Важливо зазначити, що підприємство не приховує своїх зв’язків із Росією, адже у квітні 2025 року воно брало участь у ярмарку в Санкт-Петербурзі.

Служба безпеки України класифікує ракетний удар по Києву як воєнний злочин і вже відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Внаслідок цієї атаки загинула одна людина, а понад 20 отримали поранення. Пошкодження були зафіксовані у п’яти районах столиці.