СБУ виявила китайські компоненти у російських дронах, що атакували Київ

СБУ повідомила про це на офіційному сайті.
У ніч на 4 липня Служба безпеки України виявила китайські компоненти у дронах, які Росія використала для атаки на Київ. Це підтверджується маркуванням виробника на деталях безпілотників.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті СБУ, китайські елементи були знайдені у дроні “Герань”, що є російською версією безпілотника “Шахед”. Виробником цих компонентів є компанія “Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd”.
Ця компанія спеціалізується на виготовленні деталей з точною обробкою для різних галузей машинобудування. Важливо зазначити, що підприємство не приховує своїх зв’язків із Росією, адже у квітні 2025 року воно брало участь у ярмарку в Санкт-Петербурзі.
Служба безпеки України класифікує ракетний удар по Києву як воєнний злочин і вже відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Внаслідок цієї атаки загинула одна людина, а понад 20 отримали поранення. Пошкодження були зафіксовані у п’яти районах столиці.
Рекомендуємо звернути увагу:
- СБУ завершила розслідування підготовки теракту на Київщині, підозрювані – завербовані російськими спецслужбами. Судитимуть за державну зраду та тероризм.
- Російський ударний безпілотник V2U з штучним інтелектом активно застосовується на Сумському напрямку, використовуючи китайські та американські компоненти. Українська розвідка розкриває деталі його технологій та навігації.
- Українські військові завдали удару дронами по підприємству в Московській області, що виробляє бойові частини для “шахедів”. Підтверджено пожежу та постраждалих.