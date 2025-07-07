Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, переділає проёкт “Донбас Реалії” (Радіо Свобода)

В останні місяці спостерігається зростання використання китайських електронних компонентів у російських ударних дронах типу “Герань-2”. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, частка електроніки з Китаю в цих безпілотниках досягла 60–65%, що вперше призвело до витіснення американських комплектуючих на друге місце, а швейцарська електроніка зайняла третю позицію.

Крім того, у дронах російського виробництва відзначається заміна антен супутникової навігації на нові моделі, які містять більше елементів (до 12–16) і забезпечують кращий захист від радіоелектронної боротьби. Представник ГУР зазначив, що нововведенням стало також встановлення 3G-модемів, які передають дані про місцеположення та телеметрію дрона через Telegram-боти. Це дозволяє російським військовим ефективніше аналізувати роботу українських засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Розвідка також повідомляє про розширення асортименту бойових частин, зокрема, використання дронів з касетними елементами уповільненої дії та збільшення маси бойової частини до 90 кг. Відзначено заходи щодо підвищення вологозахищеності дронів, а також випробування нової модифікації “Герань-3” з реактивним двигуном.

Після атаки дронів 4 липня Служба безпеки України опублікувала фотографії з уламками, на яких, за їхніми даними, чітко видно електронні деталі китайського виробництва.