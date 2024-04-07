Позаштатного радника голови Офісу президента, екснардепа та заступника голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка тепер можна знайти в соцмережах за псевдо «ді-джей Технократ».

Стало відомо, що екснардеп Сергій Лещенко створив в соцмережі Instagram «Партія Рейверів України // Party of Ravers» та почав рекламувати всілякі вечірки. Крім того, він ділиться світлинами зі своїх подорожей та відпочинку. Також Лещенко робить анонси на концерти, в яких сам бере участь.

Про це повідомляє «Межа».

Додамо, що згідно з декларацією Лещенка, яку він подав 31 березня 2024 року, у 2023 році “Укрзалізниця” збільшила виплати члену своєї наглядової ради Сергію Лещенку на 6% — з 230,7 тис. гривень до 244,1 тис. гривень на місяць. Таким чином, у 2023 році Лещенко задекларував отримання 2,93 млн гривень заробітної плати в “Укрзалізниці”.

А на цьому тижні стало відомо, що НАБУ викрила корупційну схему в “Укрзалізниці” яка завдала збитків бюджету України у 95 млн гривень. Схему, як виявилось, очолив колишній радник офісу президента. Втім, наглядова рада з запобігання корупції, де засідає Лещенко, слідів злочину не помітила.

Додамо, що раніше Сергій Лещенко був радником Офісу президента. Він позиціонує себе як “борця” з російськими фейками, однак і сам розповсюджує дезінформацію, на кшталт смерті короля Британії, де він посилався на один із телеграм-каналів РФ.

Ознайомитися з електронною музикою, яку створює “ді-джей Технократ” можна тут: