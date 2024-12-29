Таку думку висловив постійний представник України в ООН Андрій Мельник в інтерв’ю Berliner Morgenpost.
“Наші партнери повинні ретельно записати, які військові засоби вони використовуватимуть для захисту України, якщо Росія знову нападе на неї”, — сказав Мельник.
Він додав, що гарантії безпеки можуть бути як двосторонніми, так і багатосторонніми договорами з країнами Європейського Союзу та НАТО. Водночас гарантії безпеки можуть стати частиною великого мирного договору із Росією.
Нагадаємо, на початку грудня МЗС України виступило із заявою, в якій йшлося про те, що Україна відмовляється від гарантій безпеки, які є альтернативою членства в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський на 30-ту річницю Будапештського меморандуму сказав, що для України необхідні реальні гарантії та союзництво, які б не дозволили Росії знову загрожувати українським територіям.
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