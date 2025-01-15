Членство в НАТО і ЄС та зброя: Зеленський назвав необхідні безпекові гарантії для України

Як пише “Європейська правда”, він наголосив, що для України головними гарантіями безпеки є інтеграція в НАТО та ЄС, суттєва військова допомога, а також можливість розміщення на території України військового контингенту іноземних країн.
Зеленський зазначив, що стратегічно Україна розглядає членство в ЄС і НАТО як основні гарантії безпеки. Він також підкреслив важливість серйозної військової допомоги та підтримки української армії, яка не повинна зменшуватися через наявність сусідства з Росією.
“Ми хочемо закінчити (війну) справедливим миром, для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться з війною знову проти України. Для нас потрібні сильні гарантії безпеки”, – сказав президент.
Президент також висловив підтримку ідеї розміщення іноземного контингенту на українській території, але підкреслив, що це не може бути єдиною гарантією безпеки. В якості альтернативи, Україна розглядає варіант направлення іноземних інструкторів з навчальними програмами.
Зеленський зазначив, що Україна не погодиться на скорочення чисельності своєї армії, оскільки вона є основною гарантією безпеки країни.
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