Про це він заявив в інтервʼю Politico за день до того, як покинути свою посаду.

На запитання про участь Туреччини в ініціативі «Друзі за мир» очільник Альянсу наголосив, що НАТО має підтримати саме українську пропозицію.

«Українська мирна ініціатива — це ініціатива, яка гарантує, що ми маємо процес, який може привести до міцного миру. І, звісно, ​​українці, зрештою, мають вирішити, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення», — наголосив Столтенберг.

Китай 27 вересня оголосив про намір створити платформу «Друзі миру», в межах якої країни сприятимуть «політичному врегулюванню» війни в Україні.

Як стверджують у китайському МЗС, ініціатива має на меті «об’єктивний раціональний голос і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання».

Глава МЗС Угорщини стверджував, що до платформи вже доєдналися 17 країн. Серед них — Саудівська Аравія, Туреччина та Мексика.