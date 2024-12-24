Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловив стурбованість перспективою замороження бойових дій у війні з Росією. На його думку, це дуже небезпечний сценарій, оскільки країна-агресор у будь-який момент може порушити досягнуті домовленості.

Про це він повідомив в інтерв’ю Українській правді.

Чмут зазначив, що перемога для України означає збереження державності, незалежності та здатності самостійно визначати свій шлях розвитку. Поразкою ж, на його думку, стане втрата територій, самостійності у прийнятті рішень і навіть самої державності.

Говорячи про можливість тимчасового перемир’я, він підкреслив, що це може призвести до ще більш складних наслідків для країни.

“Це дуже поганий сценарій для нас. Росія нас на*бе. Як би нам важко не було, але треба дотискати”, – зауважив Чмут.

Волонтер також висловив побоювання, що після перемир’я в Україні можуть початися внутрішні конфлікти. Він вважає, що українське суспільство ризикує втратити єдність, зосередившись на суперечках щодо внеску кожного у боротьбу.

“На другий день перемир’я ми почнемо сваритися: хто більше воював, хто більше возив і хто кому патріот, почнемо формувати політичні списки, рватися до влади. А Росія буде далі озброюватися. Пройде якийсь час, і вона знову нападе”, – попередив Чмут.

Чмут застеріг, що Україна має зробити висновки з минулого. Він вважає, що одразу після припинення бойових дій держава повинна почати готуватися до можливих майбутніх агресій.