Класичний чоловічий гардероб у розрізі штанів завжди був досить передбачуваним – класичні моделі зазвичай використовувались для офісу, а джинси закривали всі інші потреби. Втім, сучасна мода диктує нові правила – сьогодні все більше чоловіків вибирають зручність, стиль і функціональність в одному. Саме тому чіноси та карго це ті базові моделі, які стають актуальними з сезону в сезон.

У цій статті ми розберемося, чим карго і чіноси заслужили свою популярність, як їх правильно носити, які тренди варто врахувати у 2025 році та як зрозуміти, що підійде саме вам. Якщо ви досі вагаєтесь, які штани додати у свій гардероб, після прочитання у вас точно з’явиться свій фаворит.

Як штани можуть повністю змінити ваш образ?

Штани це універсальна основа, з якої починається образ будь-якого чоловіка. Навіть найкраща футболка чи брендове взуття не допоможуть вам, якщо низ підібрано невдало. Неправильна довжина, незручна посадка або застарілий фасон це найпоширеніші помилки, які спотворюють пропорції та зроблять ваш образ акуратним.

Саме тому щоб штани дійсно мали добрий вигляд, важливо враховувати не лише модні тенденції, а й те, як вони сидять саме на вашій фігурі. Правильна посадка в талії, довжина, яка не суперечить лінії ноги, та комфортний крій це ті дрібниці, які справді мають значення при виборі штанів. І саме тому варто мати у шафі кілька пар, які ідеально пасують до вашого темпу життя та стилю.

Карго – стиль та функціональність йдуть поруч

Штани карго були створені для повної свободи рухів, і їх крій це доводить – зручна посадка, прямі або трохи завужені штанини та, звісно, знакові накладні кишені. Саме ці деталі роблять карго незамінними для тих, хто цінує практичність, але не хоче жертвувати стилем.

Ці штани ідеально підходять для активного способу життя, вихідних за містом та навіть довгих подорожей. В магазині Answear такі моделі часто виготовляються з дихаючих тканин, які забезпечують комфорт у спеку, не перегріваються тіло та не сковують рухів. А ще штаны карго витривалі, легко витримують часте прання і все, що трапляється у щоденній метушні.

Чіноси – чудова альтернатива джинсам на кожен день

Коли на вулиці теплішає, джинси поступаються місцем легшим варіантам як чіноси.Вони виготовляються з м’якої, тонкої бавовни або сумішей, що дозволяють тілу дихати, і тому особливо комфортні влітку або в міжсезоння. На відміну від джинсів, які мають грубу текстуру, чиносы мужские ідеально сідають та підкреслюють фігуру, не створюючи зайвого об’єму.

Вони чудово підходять для офісу без строгого дрес-коду, зустрічей, кави в місті або навіть легких вихідних образів. Достатньо додати сорочку або поло — і виглядатимете зібрано без зусиль. А ще — зараз не бракує варіантів, оскільки чиноси чоловічі пропонують різні бренди, від Banana Republic до Outlier. Варто лише спробувати — і вони швидко стануть вашою щоденною базою.

Карго чи чіноси? На які штани звернути увагу у 2025 році

Обидві моделі — актуальні, зручні та давно стали базою чоловічого гардероба. Але вибір залежить від вашого стилю життя. Якщо ви шукаєте щось більш структуроване, що підійде як для офісу, так і для неформальних зустрічей — чіноси виглядають більш стримано, мають чистий силует і легко комбінуються з сорочками, светрами чи поло. Натомість карго — ідеальний варіант для тих, хто цінує практичність і хоче додати образу трохи вуличного характеру. У 2025 році на перший план виходять прості кольори, як оливковий та пісочний, прямі фасони та якісні тканини. Варто мати обидві пари — і комбінувати їх залежно від нагоди.