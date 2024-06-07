У 2019 році на виборах Президента України Віктор був членом виборчої комісії по 212 виборчому округу від Володимира Зеленського.

2 червня два чоловіки, вочевидь, проросійських поглядів, накинулися на жінку, яка, як виявилось, була дружиною військового й поверталась у цей момент з прощання з Іриною “Чекою” Цибух у Києві.

СБУ та Нацполіція затримали українофоба. Ним виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк.

Він кричав, що “біл тєх, кто здесь разговаріваєт на украінскам”, плюнув в обличчя дружині військового, завдав їй кілька ударів та намагався розбити телефон.

5 червня його занесли до бази “Миротворець” – українського сайту та громадської організації, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права.

Чоловік народився 04.07.1950 року в Чернівцях.

Як виявилось, у 2019 році на виборах Президента України Віктор був членом виборчої комісії по 212 виборчому округу від Володимира Зеленського.