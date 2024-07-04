За інформацією ветерана Олега Симороза, Шевеленко як позаштатний радник Стефанішиної запрошувався на нарди та офіційні заходи за участю віцепремʼєрки, а також супроводжував її в поїздках.
Суспільне зазначає, що поліція скала адмінпротокол стосовно власника собаки. У коментарі журналістам ветеран Олексій Притула сказав, що вперше стикнувся з таким випадком. Він зазначив, що написав заяву у поліцію й сподівається, що справа «зрушиться».
Нагадаємо, що раніше у мережі опублікували відео, на якому відвідувач ветеринарної клініки із собакою після того, як побачив лікаря на протезах, вилаявся на нього і вийшов. На прийом до лікаря і ветерана війни РФ проти України Олексія Притули, який втратив на фронті обидві ноги, прийшов відвідувач із собакою.
У ЗМІ зазначали, що одесит на відео — це Вадим Шевеленко. У Telegram-каналі “Як це бачу я“ йдеться, що Шевеленко є власником компанії Одесаспеценерго, яка фігурує у розслідуваннях журналістів про розпил державних коштів на тендерах Миколаївської ОДА.
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