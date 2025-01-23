У місті Ізяслав на Хмельниччині батько зґвалтував малолітню доньку, поки дружина була відсутня. Кривдника засудили до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області визнано винним жителя міста Ізяслав у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік скористався безпорадним станом 9-річної доньки, яка через свій вік не могла чинити опору. Мати дівчинки тоді не було вдома. Згодом жінка звернулася до правоохоронців та заявила про наругу над дитиною.

На вирок суду кривдник очікував під вартою. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі. У прокуратурі зазначили, що під час судового засідання обвинувачений не визнав своєї вини.

Інформація про злочинця буде занесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.