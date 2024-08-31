Поліцейські затримали 41-річного жителя Одеського району, який у нетверезому стані кинув гранату в гараж, де перебували люди.

Про це повідомляє Національна поліція.

Внаслідок вибуху троє осіб отримали травми і були госпіталізовані. Зловмисника затримали за підозрою у замаху на вбивство, що може призвести до довічного ув’язнення.

«Подія сталася сьогодні близько четвертої години в одному з населених пунктів Великодолинської громади. Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов в гараж до знайомого і кинув у людей гранату. Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюються», – ідеться у повідомленні.

Також розпочато провадження за незаконне поводження зі зброєю. Слідчі планують провести експертизу уламків вибухового пристрою для подальшого розслідування.

Поліцейські затримали 41-річного жителя Одеського району, який у нетверезому стані кинув гранату в гараж, де перебували люди.