21 жовтня у технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Полтавській області було знайдено тіло чоловіка. На тілі не виявлено слідів насильства.

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.

Зазначається, що чоловіка до пункту збору доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку. На місці він відмовився проходити військово-лікарську комісію, через що був складений акт відмови.

Минулого року чоловіка вже засудили за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на три роки, але з випробувальним терміном в один рік, який закінчився у вересні цього року.

“Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з’ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування”, — йдеться у дописі.