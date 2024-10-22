Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.
Зазначається, що чоловіка до пункту збору доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку. На місці він відмовився проходити військово-лікарську комісію, через що був складений акт відмови.
Минулого року чоловіка вже засудили за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на три роки, але з випробувальним терміном в один рік, який закінчився у вересні цього року.
“Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з’ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування”, — йдеться у дописі.
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