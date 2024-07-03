Чоловік обматюкав ветерана Олексія Притулу, який повернувся до роботи ветеринаром після втрати обох ніг.

Про це повідомив у своєму Instagram сам Олексій Притула.

Під час наступу на Лиман у вересні 2022 року він отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до цивільної роботи.

На відео видно, як чоловік з пуделем прийшов на прийом до Олексія у ветеринарну клініку. Ветеринар не підвівся, адже ймовірно це досить складно для людини з протезами.

На це чоловік почав агресувати, а після того, як ветеринар показав протези на ногах, взагалі послав на три букви Олексія.

“Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя”, — написав Олексій Притула.

Він зазначив, що з ним це поки що одиничний випадок, проте він чудово розуміє, що подібної наволочі навкруги тьма.

“Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю “людину” вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим. Я вже знаю його ім’я та все інше”, — зазначив він.