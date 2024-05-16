Про це повідомляє Еспресо.Захід з посиланням на вирок суду.
У справі зазначено, що 27 квітня киянин Михайло Ш. намагався виїхати за кордон, підробивши лист від Мінкультури.
Як заявляється, 32-річний киянин підробив офіційний документ, лист про сприяння в перетині кордону, внісши до нього свідомо неправдиві відомості про те, що Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) звертається до Голови Державної прикордонної служби України з проханням про сприяння у перетині кордону учасникам українського творчого колективу в рамках програми “YAKTAK tour” для проведення концертів з метою підтримки України.
Крім того, Михайло Ш. подав прикордонникам і додаток до такого листа зі списком працівників, де вказав і себе як менеджера.
27 квітня у пункті пропуску “Краківець” киянин з підробленими документами намагався виїхати з України.
Суддя визнав громадянина винним у підробленні офіційних документів (ч. 1 та ч. 4 ст. 358 ККУ) та оштрафував його на 17 тис. грн.
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