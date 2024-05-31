У Снігурівській громаді Миколаївської області чоловік отримав серйозні травми в результаті вибуху на боєприпасі.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За наданою інформацією, сьогодні, 31 травня, у лісосмузі в 5-ти кілометрах від села Новокандакове місцевий мешканець підірвався на протипіхотній міні, яку залишили окупанти на відкритій території. Чоловік отримав травматичну ампутацію лівої кінцівки, ВОСП нижніх кінцівок, рвано-забійну рану правого стегна, садна правого передпліччя. Потерпілий був госпіталізований до Снігурівської міської лікарні, де йому вже надають медичну допомогу.

“Вкотре нагадую, що територія Снігурівської громади дуже сильно засмічена вибухово-небезпечними предметами! Велике прохання: триматись подалі від полезахисних лісосмуг та уникати відкритих територій, де велися активні бойові дії”, – йдеться в повідомленні.

Також Іван бухта наголошує, щоб ні в якому разі батьки не дозволяли дітям перебувати без нагляду в потенційно-небезпечних місцях або поза межами населених пунктів.

“Знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози і врятувати життя. Адже основною причиною нещасних випадків є грубе порушення елементарних правил безпеки: спроби взяти в руки, пересунути або розібрати предмет, биття по ньому, кидання у відкритий вогонь або у воду”, – наостанок додав начальник Снігурівської міської військової адміністрації.