Сьогодні, 17 січня, російська армія вдарила по Кривому Рогу. Станом на зараз відомо про 4 загиблих унаслідок атаки. Серед них — друга дружина переселенця з Херсона Ігоря. Жінку вбило уламком у власному автомобілі.

Про це пише “Свої. Кривий Ріг”.

“Я з Херсона, я звик. Встиг нагнутись. А дружина не встигла. І ось що трапилось”, — розповідає Ігор деталі трагедії.

Чоловік зазначив, це стало ще однією важкою втратою для родини, адже у 2022 році Ігор поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні.

Сьогодні сім’я виїхала на ринок за покупками, адже старший син родини сьогодні святкує свій День народження. Тоді і потрапили під обстріл.

Троє дітей важко пережили смерть своєї матері, а сьогодні вони втратили ще одну дорогу людину. За словами чоловіка, у дітей почалася істерика, коли вони побачили, що загинула їхня нова мама.