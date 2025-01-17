Про це пише “Свої. Кривий Ріг”.
“Я з Херсона, я звик. Встиг нагнутись. А дружина не встигла. І ось що трапилось”, — розповідає Ігор деталі трагедії.
Чоловік зазначив, це стало ще однією важкою втратою для родини, адже у 2022 році Ігор поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні.
Сьогодні сім’я виїхала на ринок за покупками, адже старший син родини сьогодні святкує свій День народження. Тоді і потрапили під обстріл.
Троє дітей важко пережили смерть своєї матері, а сьогодні вони втратили ще одну дорогу людину. За словами чоловіка, у дітей почалася істерика, коли вони побачили, що загинула їхня нова мама.
“У 2022 році поховали рідну мати, а зараз поховали прийомну”, — говорить Ігор.
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