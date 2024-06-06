За інформацією Житомирського обласного ТЦК, чоловіка доставили до районного військкомату 28 травня для проходження медичної комісії. Свідки розповідали, що він мав ознаки алкогольного сп’яніння та легкі травми.

На наступний день, 29 травня, у чоловіка стався епілептичний напад. У ТЦК зазначили, що йому було надано першу допомогу і викликано швидку. Подію кваліфікували як самокаліцтво. На жаль, 2 червня чоловік помер від травм, отриманих під час нападу.

ТЦК також спростував звинувачення, опубліковані в місцевій Facebook-групі, що смерть може бути пов’язана з діями співробітників військкомату, заявивши, що слідчі не виявили жодних доказів фізичного впливу на чоловіка.