26-річний житель Донеччини спробував незаконно перетнути державний кордон України, використовуючи підроблені документи. Інцидент стався на кордоні з Молдовою в пункті пропуску для залізничного сполучення "Могилів-Подільський".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині. Згідно з документами, двом із них, близнюкам, було по два роки, а третій дитині — 7 місяців.

Однак під час перевірки у прикордонників виникли підозри щодо справжності документів. Як з’ясувалося, свідоцтва про народження не відповідали встановленим зразкам.

Чоловік згодом зізнався, що дітей у нього немає, а документи він придбав через анонімний месенджер за 6 тисяч євро.

У ДПСУ повідомили, що за цим фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.