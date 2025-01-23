Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині. Згідно з документами, двом із них, близнюкам, було по два роки, а третій дитині — 7 місяців.
Однак під час перевірки у прикордонників виникли підозри щодо справжності документів. Як з’ясувалося, свідоцтва про народження не відповідали встановленим зразкам.
Чоловік згодом зізнався, що дітей у нього немає, а документи він придбав через анонімний месенджер за 6 тисяч євро.
У ДПСУ повідомили, що за цим фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.
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