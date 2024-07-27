Пам’яткоохоронець, громадський активіст Дмитро Перов отримав погрозу від невідомого чоловіка у поліцейській формі. Причина погрози - участь активіста у захисті культурної спадщини Києва, садиби Зеленських.

Про це діяч написав на сторінці у Facebook.

“Акція вже дійшла до Департаменту охорони культурної спадщини! Кияни вимагають статус для Садиби Зеленських, 1890 р. та її відновлення! Але не всі, ось цей чоловік в поліцейській формі підійшов до мене і російською мовою повідомив: “єслі ти счас нє прікратіш, я отобью тєбє каленкі”, – йдеться у дописі.

Перов у дописі згадав Національну поліцію України й попросив підказати, як звали співробітника, який дозволив собі таку поведінку.

“Підкажіть мені як звати цього співробітника та чи відповідає така поведінка внутрішньому регламенту? Дякую за підтримку громадського порядку”, – написав Перов.