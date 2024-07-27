Про це діяч написав на сторінці у Facebook.
“Акція вже дійшла до Департаменту охорони культурної спадщини! Кияни вимагають статус для Садиби Зеленських, 1890 р. та її відновлення! Але не всі, ось цей чоловік в поліцейській формі підійшов до мене і російською мовою повідомив: “єслі ти счас нє прікратіш, я отобью тєбє каленкі”, – йдеться у дописі.
Перов у дописі згадав Національну поліцію України й попросив підказати, як звали співробітника, який дозволив собі таку поведінку.
“Підкажіть мені як звати цього співробітника та чи відповідає така поведінка внутрішньому регламенту? Дякую за підтримку громадського порядку”, – написав Перов.
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