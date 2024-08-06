Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про прикордонний режим, затвердженого у 1998 році. Ці поправки спрямовані на узгодження документа із Законом про посилення мобілізації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новими нормами, українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-обліковий документ (у паперовому або електронному форматі) під час перебування в прикордонній зоні або контрольованому прикордонному районі в періоди мобілізації (окрім цільової) та воєнного стану.

Контрольований прикордонний район — це територія, що прилягає до державного кордону чи морського узбережжя і перебуває під охороною Державної прикордонної служби. Така зона може включати райони, міста, селища, села, а також частини територіального моря, внутрішніх вод, прикордонних річок, озер та інших водойм, включаючи острови, розташовані в цих водах.