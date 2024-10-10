Суд арештував чоловіка, який глузував з загиблих військових та записував відео на Майдані Незалежності.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

“СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та “приєднання” України до складу РФ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

СБУ та Нацполіція затримали його “по гарячих слідах” одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності.

На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України”.

СБУ вияснила, що чоловік створив два Telegram-канали, в яких героїзував росіян та поширював дезінформацію про Сили оборони.

За клопотанням Офісу генпрокурора фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 8 років ув’язнення.