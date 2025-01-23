Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Зазначається, що у 2021-2022 роках нардепка незаконно збагатилася на понад 20 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи.
Ці кошти вона передала в позику чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя зараз проживає.
Крім того, як повідомили в НАБУ, ані Кормишкіна, ані її чоловік не вказали в декларації за 2023 рік інформацію про цей будинок та дві земельні ділянки.
Юрій Кормишкін відповів на підозри, заявивши, що гроші його дружині нібито подарував батько, а пізніше був укладений договір позики між подружжям.
За його словами, друга підозра, мовляв, стосується неправильно задекларованого місця проживання.
“На моїх підприємствах і на мені особисто зареєстровано десятки об’єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території, деякі пошкоджені ракетними ударами, деякі передані для потреб ЗСУ та в інші органи. Так от, мене звинувачують у тому, що в одному з цих об’єктів пеленгувався мій телефон. Так, це єдиний “доказ”, — пише Кормишкін.
У САП зазначили, дії Кормишкіна кваліфіковано за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України, якими передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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