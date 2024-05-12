Незважаючи на заклик уряду України повернути громадян для участі у війні проти Росії, українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині.

Про це Олаф Шольц сказав під час виступу на заході групи газет RND, повідомляє DW.

Раніше стало відомо, як Міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Гессен, представник ХДС Роман Позек висловився з приводу допомоги Україні з боку ФРН у питанні мобілізації військовозобов’язаних.

“Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання”, – зауважив канцлер.

Шольц також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.

“Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці”, – наостанок додав він.

Було зазначено, що Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.