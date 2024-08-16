Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, що стосується автоматичної верифікації даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це інформує Міноборони.

Згідно з документом Міноборони, чоловіки віком від 17 до 25 років, у тому числі ті, хто за кордоном, автоматично стають на військовий облік як призовники.

«Тепер процес обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік», — зазначила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У рамках нової постанови запроваджуються два важливі нововведення щодо військового обліку.

По-перше, планується верифікація даних чоловіків віком від 16 до 60 років через співпрацю з Державною міграційною службою, Мінʼюстом та Адміністрацією Державної прикордонної служби. Це дозволить актуалізувати інформацію, уникнути помилок у персональних даних та запобігти надсиланню повісток померлим або засудженим.

По-друге, чоловіки віком 16-25 років, які отримують паспорт, будуть автоматично внесені до реєстру Оберіг без проходження військово-лікарської комісії, навіть якщо вони проживають за кордоном.

Також планується перевірка актуальності військово-облікових документів для чоловіків 18-60 років, які перебувають за кордоном, через електронну взаємодію з ДМС, що зменшить ймовірність помилок.

Постанову розробили спільно Міноборони, Державна міграційна служба, Адміністрація Державної прикордонної служби, Мінреінтеграції та Генеральний штаб Збройних сил України.