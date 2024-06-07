З 30 червня видавати паспорти громадянам України за кордоном будуть за новим порядком. Чоловіки призовного віку не зможуть отримати документ без військового квитка.

Про це повідомляє “Судово-юридична газета” з посиланням на постанову №648 уряду від 04 червня 2024 року.

У постанові йдеться, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років у ДП “Документ” здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Наразі за кордоном працюють 12 центрів “Паспортний сервіс”:

у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ);

Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен);

Іспанії (Мадрид, Валенсія);

Чехії (Прага);

Словаччині (Братислава);

Італії (Мілан).

Нові правила будуть діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою (30 червня).