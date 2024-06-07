Про це повідомляє “Судово-юридична газета” з посиланням на постанову №648 уряду від 04 червня 2024 року.
У постанові йдеться, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років у ДП “Документ” здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.
Наразі за кордоном працюють 12 центрів “Паспортний сервіс”:
- у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ);
- Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен);
- Іспанії (Мадрид, Валенсія);
- Чехії (Прага);
- Словаччині (Братислава);
- Італії (Мілан).
Нові правила будуть діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою (30 червня).
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