Уряд ухвалив рішення, згідно з яким українці-чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном і не оновили військово-облікові дані, не отримають посвідчення водія, замовлене онлайн.

Про це була оприлюднена відповідна постанова № 918 на Урядовому порталі.

Кабінет Міністрів України постановляє, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені через електронний кабінет водія або мобільний додаток Дія, не можуть пересилатися в міжнародних поштових відправленнях для чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників відсутня інформація про їх виключення з військового обліку.

Уряд дозволив відокремленим підрозділам держпідприємства, що підпорядковується Державній міграційній службі, приймати документи для отримання адміністративних послуг, пов’язаних з обміном посвідчення водія та держреєстрацією транспортних засобів, протягом воєнного стану та трьох місяців після його завершення.

Виняток становлять транспортні засоби, які потребують експертного дослідження.

Кабмін повідомив, що положення постанови про видачу результатів адмінпослуг не стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо в Єдиному держреєстрі призовників немає інформації про їх виключення з військового обліку або оновлення даних.