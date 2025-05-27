На дорозі може статися все — навіть найдосвідченіший водій не застрахований від непередбачуваних ситуацій. Саме тому наявність полісу ОСЦПВ (автоцивілки) — не формальність, а реальний фінансовий щит, що допоможе уникнути серйозних проблем у разі ДТП. Автоцивілка в ПУМБ — це не просто зручний спосіб оформлення, а впевнений крок до власної безпеки та відповідальності. Без такого полісу ви не лише порушуєте закон, а й ризикуєте власним бюджетом у разі аварії.
Оформити автоцивілку в ПУМБ — це просто, вигідно і зручно. До того ж клієнти банку отримують 10% кешбеку при купівлі поліса на сайті та оплаті карткою ПУМБ.
ОСЦПВ: що це і навіщо потрібне?
ОСЦПВ — це обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності для всіх автовласників в Україні. Воно покриває витрати на компенсацію шкоди, яку ви можете заподіяти іншим учасникам дорожнього руху під час ДТП.
Без цього поліса водій не має права керувати транспортним засобом. І що важливо — страхова компанія бере на себе значну частину витрат, захищаючи вас від фінансового краху.
Що покриває поліс ОСЦПВ?
Якщо ви стали винуватцем ДТП, страхова компанія виплачує:
- до 250 000 грн на одного потерпілого (до 1,25 млн грн на подію) за шкоду майну;
- до 500 000 грн на одну людину (до 5 млн грн на подію) за шкоду здоров’ю або життю.
Якщо збитки перевищують встановлені ліміти, різницю має сплатити винуватець аварії.
Коли не можна оформити автоцивілку?
ОСЦПВ не оформлюється, якщо:
- авто не зареєстроване згідно з вимогами законодавства;
- транспорт використовується для комерційних перевезень;
- водії не відповідають віковим обмеженням;
- є обмеження щодо пробігу авто протягом дії поліса.
Перед купівлею поліса обов’язково ознайомтесь з усіма умовами страхування. Це допоможе уникнути прикрих непорозумінь та забезпечить дієвий захист у разі непередбачених ситуацій на дорозі.
Скільки коштує автоцивілка?
Ціна поліса залежить від кількох чинників:
- типу та характеристик автомобіля;
- водійського стажу;
- регіону реєстрації транспортного засобу.
Розрахунок вартості здійснюється індивідуально, тому остаточна сума може відрізнятися для кожного власника авто. Усе це дозволяє зробити страхування максимально гнучким і доступним. Не варто відкладати рішення про оформлення – поліс автоцивілки здатен убезпечити вас від значних фінансових втрат.
Де діє автоцивілка та на який термін?
Поліс ОСЦПВ дійсний на всій території України. Стандартний строк дії – 1 рік, але можливі й інші варіанти:
- для авто з ОТК – до наступного техогляду;
- для незареєстрованих авто – до моменту реєстрації;
- для авто на іноземних номерах – на період перебування в Україні.
Мінімальний строк дії — 15 днів, мінімальний період використання авто за договором — 6 місяців.
Чому варто обрати автоцивілку в ПУМБ?
Переваги оформлення ОСЦПВ через ПУМБ:
- простий онлайн-сервіс;
- 10% кешбек при оплаті карткою ПУМБ;
- прозорі умови без додаткових комісій;
- підтримка банку на кожному етапі.
Поліс автоцивілки — це не зайва витрата, а розумне рішення, що допоможе уникнути тисячних збитків у випадку ДТП. Автоцивілка в ПУМБ поєднує законодавчу обов’язковість, фінансову безпеку та зручний онлайн-сервіс. Оформіть поліс уже сьогодні, більш детальні умови на сайті ПУМБ — https://www.pumb.ua/service/osago.