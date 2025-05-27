На дорозі може статися все — навіть найдосвідченіший водій не застрахований від непередбачуваних ситуацій. Саме тому наявність полісу ОСЦПВ (автоцивілки) — не формальність, а реальний фінансовий щит, що допоможе уникнути серйозних проблем у разі ДТП. Автоцивілка в ПУМБ — це не просто зручний спосіб оформлення, а впевнений крок до власної безпеки та відповідальності. Без такого полісу ви не лише порушуєте закон, а й ризикуєте власним бюджетом у разі аварії.

Оформити автоцивілку в ПУМБ — це просто, вигідно і зручно. До того ж клієнти банку отримують 10% кешбеку при купівлі поліса на сайті та оплаті карткою ПУМБ.

ОСЦПВ: що це і навіщо потрібне?

ОСЦПВ — це обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності для всіх автовласників в Україні. Воно покриває витрати на компенсацію шкоди, яку ви можете заподіяти іншим учасникам дорожнього руху під час ДТП.

Без цього поліса водій не має права керувати транспортним засобом. І що важливо — страхова компанія бере на себе значну частину витрат, захищаючи вас від фінансового краху.

Що покриває поліс ОСЦПВ?

Якщо ви стали винуватцем ДТП, страхова компанія виплачує:

до 250 000 грн на одного потерпілого (до 1,25 млн грн на подію) за шкоду майну;

до 500 000 грн на одну людину (до 5 млн грн на подію) за шкоду здоров’ю або життю.

Якщо збитки перевищують встановлені ліміти, різницю має сплатити винуватець аварії.

Коли не можна оформити автоцивілку?

ОСЦПВ не оформлюється, якщо:

авто не зареєстроване згідно з вимогами законодавства;

транспорт використовується для комерційних перевезень;

водії не відповідають віковим обмеженням;

є обмеження щодо пробігу авто протягом дії поліса.

Перед купівлею поліса обов’язково ознайомтесь з усіма умовами страхування. Це допоможе уникнути прикрих непорозумінь та забезпечить дієвий захист у разі непередбачених ситуацій на дорозі.

Скільки коштує автоцивілка?

Ціна поліса залежить від кількох чинників:

типу та характеристик автомобіля;

водійського стажу;

регіону реєстрації транспортного засобу.

Розрахунок вартості здійснюється індивідуально, тому остаточна сума може відрізнятися для кожного власника авто. Усе це дозволяє зробити страхування максимально гнучким і доступним. Не варто відкладати рішення про оформлення – поліс автоцивілки здатен убезпечити вас від значних фінансових втрат.

Де діє автоцивілка та на який термін?

Поліс ОСЦПВ дійсний на всій території України. Стандартний строк дії – 1 рік, але можливі й інші варіанти:

для авто з ОТК – до наступного техогляду;

для незареєстрованих авто – до моменту реєстрації;

для авто на іноземних номерах – на період перебування в Україні.

Мінімальний строк дії — 15 днів, мінімальний період використання авто за договором — 6 місяців.

Чому варто обрати автоцивілку в ПУМБ?

Переваги оформлення ОСЦПВ через ПУМБ:

простий онлайн-сервіс;

10% кешбек при оплаті карткою ПУМБ;

прозорі умови без додаткових комісій;

підтримка банку на кожному етапі.

Поліс автоцивілки — це не зайва витрата, а розумне рішення, що допоможе уникнути тисячних збитків у випадку ДТП. Автоцивілка в ПУМБ поєднує законодавчу обов’язковість, фінансову безпеку та зручний онлайн-сервіс. Оформіть поліс уже сьогодні, більш детальні умови на сайті ПУМБ — https://www.pumb.ua/service/osago.