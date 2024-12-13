Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Зазначається, що на сьогодні з необхідних трьох мільйонів доларів зібрано вже дві третини суми.
У ГУР наголошують на важливості таких проєктів для посилення обороноздатності. На озброєнні української розвідки вже є кілька Black Hawk, які успішно виконують бойові завдання. Ці гелікоптери застосовуються в операціях зі знищення ворожих сил.
“Наші друзі в Чехії виступили з ініціативою придбати ще один Sikorsky UH-60 Black Hawk. Цей гелікоптер стане цінним доповненням для наших сил, дозволяючи проводити операції ще ефективніше”, – підкреслили в ГУР.
Крім того, що завдяки додатковим зусиллям вдалося знайти у США дешевший, але якісний варіант вертольота. Це дає змогу завершити збір коштів швидше та забезпечити поставку нового обладнання у найкоротші терміни.
“Ми дякуємо всім небайдужим, хто підтримує нашу боротьбу. Жителі Чехії та інших європейських країн активно долучаються до ініціативи, розуміючи важливість нашого спротиву”, – зазначили представники української розвідки.
Благодійна кампанія є не лише символом міжнародної підтримки України, але й реальним внеском у зміцнення її оборонного потенціалу.
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