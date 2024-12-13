Українська воєнна розвідка отримала новий поштовх у своїх зусиллях завдяки підтримці друзів з Чехії. Ініціатива зі збору коштів на купівлю гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України виходить на фінальний етап.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що на сьогодні з необхідних трьох мільйонів доларів зібрано вже дві третини суми.

У ГУР наголошують на важливості таких проєктів для посилення обороноздатності. На озброєнні української розвідки вже є кілька Black Hawk, які успішно виконують бойові завдання. Ці гелікоптери застосовуються в операціях зі знищення ворожих сил.

“Наші друзі в Чехії виступили з ініціативою придбати ще один Sikorsky UH-60 Black Hawk. Цей гелікоптер стане цінним доповненням для наших сил, дозволяючи проводити операції ще ефективніше”, – підкреслили в ГУР.

Крім того, що завдяки додатковим зусиллям вдалося знайти у США дешевший, але якісний варіант вертольота. Це дає змогу завершити збір коштів швидше та забезпечити поставку нового обладнання у найкоротші терміни.

“Ми дякуємо всім небайдужим, хто підтримує нашу боротьбу. Жителі Чехії та інших європейських країн активно долучаються до ініціативи, розуміючи важливість нашого спротиву”, – зазначили представники української розвідки.

Благодійна кампанія є не лише символом міжнародної підтримки України, але й реальним внеском у зміцнення її оборонного потенціалу.