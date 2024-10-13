Франція, Велика Британія, Італія та Німеччина підтвердили, що інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічей з очільниками оборонних відомств вказаних країн.

“Працював в рамках роботи делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати”, – зазначив міністр.

Умєров обговорив з іноземними колегами конкретні кроки для збільшення виробництва зброї як в Україні, так і через створення спільних підприємств із європейськими партнерами, що дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

“Зброї для наших захисників стане більше. Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою”, – додав Умєров.

Очільник оборонного відомства також повідомив про те, що заморожені російські активи будуть використані для фінансування оборонних потреб України.