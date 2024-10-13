Рустем Умєров

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічей з очільниками оборонних відомств вказаних країн.

“Працював в рамках роботи делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати”, – зазначив міністр.

Умєров обговорив з іноземними колегами конкретні кроки для збільшення виробництва зброї як в Україні, так і через створення спільних підприємств із європейськими партнерами, що дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

“Зброї для наших захисників стане більше. Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою”, додав Умєров.

Очільник оборонного відомства також повідомив про те, що заморожені російські активи будуть використані для фінансування оборонних потреб України.