Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом високопоставленим митрополитам Російської православної церкви, які сприяли захопленню майна українських церков на тимчасово окупованих територіях.



Про це повідомили у СБУ.

“Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на чотирьох високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованій частині території України”, — йдеться у повідомленні.

Фігурантами справи стали члени священного синоду РПЦ:

митрополит Санкт-Петербурзький Варсонофій (Анатолій Судаков);

митрополит Антоній (Антон Севрюк), голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ;

митрополит Крутицький Георгій (Георгій Пономарьов), патріарший намісник московської митрополії;

митрополит Діонісій (Петро Порубай), керуючий справами московської патріархії.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років ці особи організували захоплення храмів, церковних споруд і земель на території Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій. Для цього за вказівкою патріарха Кирила (Гундяєва) російський синод ухвалив рішення про “приєднання” українських релігійних громад до складу РПЦ. На цих територіях було призначено підконтрольних Москві єпископів.

СБУ встановила, що через такі дії клірики пропагували кремлівські наративи, виправдовували агресію РФ та благословляли війну проти України.

На підставі зібраних доказів Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків).

Тривають заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.