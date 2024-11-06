Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У рамках ініціативи Brave1 команда допомагає інноваційним виробникам готувати високотехнологічні рішення до використання в умовах бойових дій. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, завдяки використанню таких розробок втрати серед військових на фронті вдалося зменшити на 30%.
“Це війна технологій, і чим більше їх на фронті, тим більша наша перевага”, – зазначив Федоров.
Серед чотирьох нових роботів:
- ТАНЧИК, який витримує до 500 кг вантажу і може виконувати розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні завдання.
- ТАРГАН 2К — універсальний комплекс із дальністю до 20 км, що може використовуватися для логістики та розвідки, при цьому має невисоку вартість у $3,000.
- ТАРГАН 200 — версія з більшою вантажопідйомністю (до 200 кг), який здатен замінити від 2 до 8 осіб у логістичних операціях.
- БУРЕВІЙ — комплекс для транспортування особливо важких предметів та евакуації бійців.
Завдяки цим інноваційним роботам українські військові зможуть безпечно доставляти провізію, проводити евакуацію поранених, виконувати завдання з розміщення та встановлення мін, а також здійснювати інші операції в безпосередній близькості до лінії фронту, не наражаючи себе на пряму небезпеку від ворожих дронів та артилерії.