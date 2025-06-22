Чак Шумер вимагає пояснень від Трампа щодо атак на ядерні об'єкти Ірану

Про це пише CNN

Лідер демократичної партії в Сенаті, Чак Шумер, закликав президента США Дональда Трампа надати пояснення після нещодавніх атак на ядерні об’єкти в Ірані. Цю інформацію повідомили в CNN.

Шумер підкреслив важливість прозорості у таких питаннях, зазначивши:

“Президент Трамп повинен надати американському народу та Конгресу чіткі відповіді щодо дій, вжитих сьогодні ввечері, та їхніх наслідків для безпеки американців.” – Чак Шумер

Він також акцентував, що жоден президент не має права самостійно втягувати країну у війну, особливо коли це пов’язано з непередбачуваними ризиками та відсутністю чіткої стратегії. Шумер додав:

“Ми повинні забезпечити виконання Закону про воєнні повноваження, і я закликаю лідера більшості в Сенаті Джона Тюна негайно винести його на розгляд Сенату. Я голосую за нього і благаю всіх сенаторів з обох боків теж проголосувати.” – Чак Шумер

Сполучені Штати здійснили атаки на три ядерні об’єкти в Ірані, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп заявив, що метою цих дій було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і зазначив, що атаковані об’єкти були повністю знищені.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведені удари.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення, Хасан Абедіні, повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.