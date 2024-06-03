Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини“.
“Такі чутки – це вороже ІПСО. Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, – це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон”, – сказав Демченко.
За його словами, для посилення охорони кордону Держприкордонслужба збільшує кількість прикордонних нарядів та використовує нові технічні засоби, такі як БПЛА та камери відеоспостереження.
Як повідомлялось, у Тисі від початку повномасштабного російського вторгнення було виявлено 31 тіло чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.
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