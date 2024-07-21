У Росії чверть усіх військових літаків Іл-76МД-90А вийшла з ладу через неякісні деталі. Слідчий Комітет у Московській області порушив кримінальну справу проти постачальника підшипників для цих літаків.

Про це повідомляє “Комерсант” із посиланням на джерела.

За даними видання, “Балашихинский ливарно-механічний завод” (БЛМЗ) придбав у невідомого виробника підшипники, які не відповідали вимогам документації. Він передав їх підприємству “Авіастар” для виробництва літаків Іл-76МД-90А. Йдеться про модернізовані Іл-76, призначені для перевезення військ і вантажів.

Повідомляється, що через проблеми з шасі з ладу вийшли п’ять літаків. Як підрахували журналісти “Важливих історій” за відкритими джерелами, загалом у розпорядженні Міноборони РФ станом на кінець 2023 року було 18 таких літаків. Більшу частину з них (11) поставили у 2022-2023 роках.

Кримінальну справу порушили за статтею про “зловживання повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення” (ст. 201.1 КК). За версією слідства, інтереси держави в особі Міноборони Росії зазнали істотної шкоди. Також йдеться про шкоду обороноздатності та безпеці держави.

Як пише видання, силовики провели обшук у БЛМЗ та допитали його керівників і засновників.

Міноборони уклало перший контракт на поставку Іл-76МД-90А у 2012 році. Згідно з ним, “Авіастар” мав поставити 39 літаків у середньому по 3,6 млрд руб. за штуку до 2018 року. У 2020 році контракт вирішили пом’якшити. Передбачалося, що за старими умовами “Авіастар” до 2021 року поставить 13 літаків, а з 2021 набуде чинності новий контракт до 2028 року на 14 суден.