У суботу, 21 вересня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго” у Telegram-каналі.

В енергокомпанії просять раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.

“Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, за прогнозом експертів взимку можливі щоденні відключення електроенергії від 4 до 18 годин. При цьому, будь-які нові атаки можуть призвести до триваліших відключень електроенергії. Наголошується, що взимку наслідки руйнації енергосистеми можуть бути ще серйознішими, ніж літом, через низьку температуру.