Про це повідомляє пресслужба “Укренерго” у Telegram-каналі.
В енергокомпанії просять раціонально використовувати потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання.
“Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00”, — йдеться у дописі.
Нагадаємо, за прогнозом експертів взимку можливі щоденні відключення електроенергії від 4 до 18 годин. При цьому, будь-які нові атаки можуть призвести до триваліших відключень електроенергії. Наголошується, що взимку наслідки руйнації енергосистеми можуть бути ще серйознішими, ніж літом, через низьку температуру.
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