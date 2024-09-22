Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Разом з тим, компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо.
“Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію у вечірні години. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00”, — додали в “Укренерго”.
Додамо, що внаслідок російських атак минулої доби, 21 вересня, були пошкоджені енергетичні об’єкти. Знеструмлення були у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що її прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки ‒ це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший.
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