У неділю, 25 серпня, застосування графіків відключень електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Telegram-каналі.

“Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, – йдеться у дописі.

Водночас в компанії просили громадян користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії в години профіциту, тобто вдень і за умови активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорту електроенергії з України не буде.

Додамо, що експорт електроенергії з України припинили з 12 травня 2024 року через дефіцит в енергосистемі. Він утворився внаслідок серії масованих ракетно-дронових з боку Росії.