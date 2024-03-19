Черговий скандал де працівники ТЦК затримують цивільного та заштовхують його в авто обурив народ.

На це відреагував і уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що військові підрозділи не мають повноважень обмежувати громадян у чомусь. А яка думка народу? Ми запитали у киян та гостей міста.