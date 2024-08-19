Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони з 24 лютого 2022 року - один із ключових. Він регулює стан речей на фронті та міжнародну допомогу, закупівлі та навіть державні таємниці. Чи посилили заходи безпеки з початком великої війни?

Про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода.

Російські спецслужби:

Російські спецслужби, такі як ФСБ, активно намагаються отримати доступ до чутливої інформації, що обробляється Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Це включає спроби вербування співробітників та використання кіберзагроз для отримання доступу до секретних даних.

Затримання агентів:

У липні 2022 року Служба безпеки України (СБУ) затримала помічника одного з членів комітету, який співпрацював з ФСБ. Ним виявився помічник від «Слуги народу» Юрія Здебського – Ігор Гармашов. Цей агент передавав інформацію про діяльність комітету та інші важливі дані, що могло б завдати шкоди національній безпеці України.

Співробітники з російськими паспортами:

Виявлено, що деякі співробітники секретаріату Верховної Ради мають російські паспорти та відвідували Крим після його окупації Росією. Це викликає серйозні побоювання щодо їхньої лояльності та можливості витоку інформації до російських спецслужб.

Посилення заходів безпеки:

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, понад 500 працівникам різних державних установ було відмовлено у допуску до державної таємниці. Це зроблено для мінімізації ризиків витоку інформації та забезпечення безпеки національних інтересів.