21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін виступив із похмурою, образливою промовою, яка змінила думку багатьох, хто до того вважав, що Росія не розпочне нове велике вторгнення в Україну.

Менш ніж через 72 години російські ракети посипалися по всій країні й російські війська перетнули кордон, а також тодішню лінію фронту на Донбасі. А Путін, за даними західної розвідки, вважав, що Україна опиниться під контролем Москви через кілька тижнів, якщо не днів.

Цього не сталося, і зараз повномасштабна війна триває вже два роки. Чи закінчиться вона на третьому році?

Відповідь: напевно, ні.

Але розмови про тупикову ситуацію можуть бути оманливими, заколисуючи прихильників Києва до самовдоволення в той час, коли один важливий фактор, який вийшов на перший план, може визначити результат війни: поставки західної зброї.

«Завжди небезпечно робити прогнози, але важко уявити, що війна закінчиться до кінця 2024 року», – сказала Радіо Свобода Рут Деєрмонд, старша викладачка кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона. «За нинішніх обставин жодна сторона, схоже, не має можливості завдати рішучої поразки іншій. Щоб це змінилося, ймовірно, знадобиться суттєва зміна зовнішніх факторів, головне – рівень підтримки, що надається Заходом, – сказала Деєрмонд в електронному листуванні.

«Значно більша матеріальна підтримка Заходу допоможе Україні досягти прогресу у звільненні території», – додала вона, тоді як «скорочення західної допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори на умовах Росії».

Ольга Олікер, програмний директор Кризової групи по Європі та Центральній Азії, висловилась ще різкіше.

«Якщо в Україні закінчаться зброя і люди, так, війна закінчиться цього року», – сказала Олікер в телефонному інтерв’ю. «Завжди було так, що капітуляція однієї чи іншої сторони закінчить війну, – сказала вона. – І якщо у вас закінчаться зброя та люди, у вас не буде особливого вибору».

Після повномасштабного вторгнення хід війни кілька разів змінювався.

Загалом 2022 рік став роком України: українці здивували світ тим, що не просто вижили, а й відбили просування Росії до Києва на півночі в перші тижні вторгнення, а Сили оборони повернули собі значні шматки території на сході та півдні, навколо Харкова та Херсона.

Якщо в Україні закінчаться зброя і люди, так, війна закінчиться цього року

Ольга Олікер

У 2023 році довгоочікуваний контрнаступ, який Київ розпочав у червні, провалився до кінця року, і досягнуто було набагато менше поставленої амбітної мети: розбити «сухопутний коридор», що веде від російського кордону до перешийка, що з’єднує материкову частину України з окупованим Кримом.

В інтерв’ю, опублікованому в The Economist 1 листопада, тодішній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний описав ситуацію на полі бою як «патову» – слово, яке декому в Україні, включно з президентом, прозвучало як поразка.

Інші аналітики погоджуються, що те, що станеться цього року, значною мірою вплине на результат війни.