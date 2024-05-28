Аналітичний портал Слово і Діло ілюструє позицію українських союзників на інфографіці.
Відтак, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має мати право використовувати надану їй зброю для ударів по легітимних військових цілях на території росії. Загалом питання вже обговорюється в Євросоюзі та НАТО, і більшість союзників, якщо судити з їхніх публічних заяв, виступають за зняття обмежень.
У стратегічного союзника України – США немає єдності щодо того, варто Україні чи не варто використовувати американську зброю для ударів по росії.
Не підтримують удари по території росії західною зброєю Німеччина, Бельгія, Франція та Італія.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не бачить причин розширення зони застосування західної зброї Україною. На його думку, встановлені та погоджені з Україною правила використання німецької допомоги працюють. Він також нагадав, що робить все, щоб запобігти «переростанню конфлікту у велику війну».
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні визнала позицію генерального секретаря НАТО щодо ударів по території росії «контрпродуктивною».
Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія Переконані, що Україна має право завдавати ударів по російській території.
Польща підтримала пропозицію зняти заборону для України, оскільки, як сказав глава МЗС Радослав Сікорський, росія себе нічим не обмежує:
«Росіяни завдають ударів по українській електромережі, зернових терміналах і газосховищах, цивільній інфраструктурі… Крім того, що росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує».
Натомість, міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс сказав, що союзники від самого початку припустилися помилки, обмеживши дії України, але зараз потрібно дати більше свободи для завдання ударів по цілях у рф.
«Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання та військам, які готуються до наступу. Правилам підпорядковується лише одна сторона. Ми маємо відмовитися від цих правил, які ми самі створили», – вважає він.
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