Про це пише Одеський обласний ТЦК та СП на сторінці у Facebook.
Як стверджують у ТЦК та СП, дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників, а в певних випадках їх можуть мобілізувати. До таких випадків відносяться наступні:
- Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;
- Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;
- «Обмежено придатний», тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.
Важливо уточнити, що згідно із законодавством з квітня 2024 року немає статусу «обмежено придатний». Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:
- Придатний до служби;
- Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
- Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
- Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;
- Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.
Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Закони має підписати президент України Володимир Зеленський.
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