Останнім часом почастішали випадки, коли до лав армії мобілізують чоловіків, яким не виповнилось 25 років. Деякі громадяни, які не розуміються на законодавстві, вважають це свавіллям. Однак, насправді деякі особи віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати на цілком законних підставах.

Про це пише Одеський обласний ТЦК та СП на сторінці у Facebook.

Як стверджують у ТЦК та СП, дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників, а в певних випадках їх можуть мобілізувати. До таких випадків відносяться наступні:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

«Обмежено придатний», тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Важливо уточнити, що згідно із законодавством з квітня 2024 року немає статусу «обмежено придатний». Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:

Придатний до служби;

Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Закони має підписати президент України Володимир Зеленський.