Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
“Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується”, — йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково. Також Укренерго звертається до споживачів з проханням користуватися потужними електроприладами у період з 11:00 до 15:00.
За словами голови правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, в Україні все ще може погіршитись ситуація з відключеннями світла. Це може статися за повернення спеки вище 30 градусів. Наразі ж Укренерго працює не лише над ремонтами та розбудовою захисту, а й над пошуком рішень для залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи, додав Кудрицький.
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