У середу, 14 серпня, в Україні не плануються застосовувати графіки погодинних відключень світла. При цьому громадян закликають користуватись потужними електроприладами в певні години.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

“Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується”, — йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково. Також Укренерго звертається до споживачів з проханням користуватися потужними електроприладами у період з 11:00 до 15:00.

За словами голови правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, в Україні все ще може погіршитись ситуація з відключеннями світла. Це може статися за повернення спеки вище 30 градусів. Наразі ж Укренерго працює не лише над ремонтами та розбудовою захисту, а й над пошуком рішень для залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи, додав Кудрицький.