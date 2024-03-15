Столиця країни — її обличчя й гордість. Що думають про Київ його жителі, та що турбує людей найбільше?

На сьогоднішній день є чимало скандалів навколо Києва з приводу корупційних схем та проблем міста, тож ми поцікавились в киян, що на їх думку варто було б змінити в столиці, аби покращити умови життя.

“Багато автомобілів, майже ніде паркуватися — це головна проблема. Це питання до мера”, — поділився житель Києва.

Деякі жителі вважають, що потрібно діяти іншим шляхом — вибирати іншу владу міста.

“Коли ми виберемо нормального мера. Не спортсмена — спортсмен він гарний”, — сказав чоловік.