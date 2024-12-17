Про це розповіли в КМВА, повідомляє “РБК-Україна”.
Речник КМВА Михайло Шаманов зазначив, що патрулі Нацполіції та сили оборони працюватимуть у посиленому режимі.
Правила під час комендантської години
- Заборонено перебувати на вулиці, у громадських місцях та переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.
- У разі повітряної тривоги дозволено виходити на вулицю лише для того, щоб дістатися найближчого укриття.
- Громадянам рекомендують мати при собі документи.
Водночас громадський транспорт у Києві працюватиме за звичним графіком.
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