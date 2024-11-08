Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Тетяна Чорновол, відома громадська активістка, журналістка та колишня народна депутатка, яка нині воює на фронті, звернулася до громадськості з вимогою про підтримку у конфлікті з народним депутатом “Слуги народу” Олександром Качурою. За її словами, суд зобов’язав її відраховувати частину бойових виплат на користь Качури після того, як вона оприлюднила інформацію про його минуле, пов’язане з оточенням Віктора Медведчука.

Чорновол стверджує, що, перебуваючи на фронті та відмовляючи у прийомі дзвінків під час бойових завдань, була змушена вислухати новину про те, що гроші з її виплат знімають на користь Качури. Ветеранка звинувачує народного депутата у використанні своїх зв’язків та впливу, аби добитися ухвали суду, яка дозволила відрахування. За її словами, причиною переслідування стало розслідування, в якому вона оприлюднила документи, що підтверджували зв’язок Качури з проросійським політиком.

“Молодий здоровий Качура, який живе ситим життям, ходить по ресторанах, розважається за кордоном, стягує бойові виплати з жінки, що третій рік захищає його життя на фронті та не бачить своїх дітей”, – написала Чорновол.

Вона також наголосила, що згодна опублікувати офіційні документи, які підтверджують її слова про роль Качури у створенні політичної організації Медведчука, що стало причиною її судового позову. Чорновол закликала громадськість привернути увагу до дій суддів, які, на її думку, ухвалили несправедливе рішення під тиском влади. Вона також вимагала публічного вибачення та відшкодування моральної шкоди від “зеленої влади” – 500 дронів FPV.