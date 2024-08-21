"Високопоставлених" чиновників-колаборантів перед від'їздом з території "ЛНР" перевірятимуть російські органи ФСБ та внутрішня розвідка.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

“У так званій “ЛНР” опублікували розпорядження про обмеження права на виїзд чиновників-колаборантів, які володіють інформацією особливої важливості або абсолютно секретними відомостями”, – зазначив він.

Тепер дозвіл на виїзд таких осіб буде видавати особисто «глава ЛНР» Пасічник після розгляду відповідних заяв, за словами очільника ОВА.

“Упродовж 35 днів особу, що хоче виїхати, перевірятимуть органи ФСБ та внутрішньої розвідки РФ. У заяві необхідно буде вказати маршрут поїздки, тип транспорту й особисті дані особи, яка прийматиме гостя з “ЛНР”. Двері зачиняються”, – написав Лисогор.