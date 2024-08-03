У Литві співробітницю Департаменту міграції звільнили за приховування російського громадянства, на яке вона не мала права, а також за часті подорожі до Росії. Їй також анулювали литовський паспорт.

Про це повідомляє LRT.

На початку липня під час аналізу потоку подорожуючих з Литви до Росії та Білорусі виявили, що співробітниця Департаменту міграції, яка працювала в Клайпеді, рідше повідомляла про свої виїзди до РФ, ніж насправді перетинала кордон.

Вона зізналася, що отримала російське громадянство на початку 2022 року, не повідомивши про це міграційну службу, відповідно не маючи права на множинне громадянство.

Це призвело до ініціювання процедури позбавлення її громадянства Литви, після чого вона була звільнена з посади.

Жінка пропрацювала в Департаменті трохи більше року без стягнень, але тепер їй загрожує штраф від 300 до 850 євро.