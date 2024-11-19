Президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність північнокорейських військових, які перебувають на території Росії, вже сягнула 11 тисяч осіб і може зрости до 100 тисяч.

Про це повідомляє Reuters.

“Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей”, – зазначив Зеленський.

Київ та західні союзники переконані, що Північна Корея не лише постачає Росії озброєння, а й залучає своїх військових для підтримки бойових дій у рамках повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше південнокорейські розвідувальні служби повідомляли, що військовослужбовці КНДР уже брали участь у бойових операціях проти українських сил.

У цьому місяці стало відомо про підписання угоди між Росією та Північною Кореєю щодо стратегічного партнерства, яка включає положення про взаємну оборону.

Нагадуємо, що минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що Пхеньян може відправити до 100 тисяч військових для допомоги Москві у війні проти України. Якщо це станеться, це стане суттєвим підкріпленням для російської армії.